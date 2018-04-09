Глава «Почты России» неделю рефлексировал над крушением первого дрона

Глава "Почты России" Николай Подгузов прокомментировал крушение почтового дрона, которое произошло 2 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Краш-тест прошел успешно", - доложил Подгузов, отметив, что посылка при падении уцелела. При этом Подгузов участвовал в торжественном пуске 2 апреля, тогда комментировать крушение дрона глава госкомпании отказался.

По словам Подгузова, теперь компания "активно займется этим вопросом": самостоятельно выберет исполнителя работ и определит те маршруты, где действительно необходимо задействовать беспилотники. Планируется провести "не менее сотни соответствующих испытаний".

"Почта России" предприняла первую попытку доставить посылку с помощью дрона 2 апреля в Бурятии. В торжественном пуске принимали участие Подгузов и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Беспилотник разбился о стену жилого дома. Ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей, "Почта" открестилась от провала и обвинила в неудачном запуске компанию-производителя летательного аппарата.