Три причины, почему стоит купить красный iPhone 8

Сегодня начинаются продажи iPhone 8 и 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition в корпусе красного цвета. Apple опять сделала самую крутую расцветку.

В 2017 году Apple неожиданно представила iPhone 7 и 7 Plus в красном цвете. Это помогло компании не только увеличить продажи и перечислить больше денег на борьбу со СПИДом и ВИЧ, но и порадовать фанатов iPhone. В этом году на iPhone 8 и 8 Plus Apple возлагает ещё больше надежд.

iPhone 8 продаётся хуже, чем iPhone X. Это связано не только с особенностями "десятки", но и с тем, что "восьмёрка" почти не отличается от "семёрки". Несомненно, в Apple рассчитывают увеличить продажи смартфонов с помощью красного цвета. Но покупатели специальной серии тоже получают плюсы. Их три. И Day.Az со ссылкой на MacDigger расскажет читателям о них.

Уникальность

Скорее всего, iPhone 8 в красном цвете будет продаваться до сентября 2018 года. Так было с его предшественником в таком же цвете. Apple производит меньше красных смартфонов, поэтому купить их может быть сложнее, чем серебристый или чёрный iPhone.

Но это и делает iPhone 8 и 8 Plus (PRODUCT)RED уникальными. В толпе сразу обратят внимание на красный iPhone, а за счёт наличия чёрного дисплея многие будут знать, что это именно iPhone 8.

И ещё раз про уникальность

Неизвестно, продолжит ли Apple выпускать ограниченные серии смартфонов. Компания могла представить красный iPhone X, но не стала этого делать. Возможно, эту идею отложили на следующий год, а возможно, дизайнеры Apple не смогли подобрать нужный оттенок для стеклянного корпуса. Но это догадки.

В любом случае компания не будет выпускать смартфоны (PRODUCT)RED каждый год, иначе пропадёт вся их уникальность. А именно из-за неё их и покупают.

Если окажется, что iPhone 8 и 8 Plus последние смартфоны в красном цвете, выпущенные Apple, их ценность резко возрастёт. Коллекционеры и любители будут готовы переплатить несколько сотен долларов за уникальный цвет.

На eBay сейчас продаётся множество версий iPod Classic U2 Special Edition. Они стоят на 150-300 долларов дороже, чем обычные версии плеера. За iPhone в уникальном цвете будут готовы переплатить ещё больше.

Но смартфон необязательно перепродавать в будущем. Его можно оставить у себя в коллекции, как старую Nokia.

Благотворительность

Последний в списке, но не по значимости пункт. Если вы не готовы разбираться с благотворительными фондами, но хотите помочь другим людям, можно купить iPhone 8 и 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition. Apple сама перечисляет часть дохода в фонд.

С момента основания программы (RED) в 2006 году Apple передала в Глобальный фонд более 160 миллионов долларов. Это самый большой корпоративный вклад в деятельность фонда.

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