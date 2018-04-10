В новом iPhone появится третья камера - ПОДРОБНОСТИ

Отчеты от поставщиков Apple предсказывают, что по крайней мере одна модель iPhone 2018 года получит трехлинзовую систему камер для улучшения качества фото. Об этом сообщает The Economic Daily News, передает Day.Az со ссылкой на MacDigger.

Судя по всему, новый iPhone также обзаведется пятикратным оптическим зумом. Для того, чтобы это стало возможным, смартфону Apple необходима еще одна камера. Иначе, сильно может пострадать качество снимков. Кроме того, дополнительный объектив мог бы работать, как дальномер.

Информации об этом было очень мало, поэтому никаких точных характеристик дать нельзя. Еще нужно учитывать, что слухи могут остаться слухами: полученные отчеты не достоверны.

Если все-таки iPhone получит третью камеру, это, вероятно, будет реализовано так, как в Huawei P20 Pro. Только лучше, ведь даже с тремя объективами смартфон Huawei фотографирует хуже, чем iPhone X.

Скорее всего, будущий флагман Apple будет называться iPhone X Plus и будет самым дорогим в линейке. Он получит увеличенный OLED-экран от края до края диагональю 6,5 дюймов. Вместе с ним будут представлены улучшенный iPhone X и бюджетная модель от 650 до 750 долларов США с дисплеем низкого разрешения. Сообщается, что все три смартфона получат Face ID.

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