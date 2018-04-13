Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров после вынесенного в пятницу решения Таганского суда о блокировке сервиса на территории РФ, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100% доступность сервиса без VPN не гарантирована", - написал он в пятницу на своей странице "ВКонтакте".

Telegram будет рассылать уведомления о ситуации после блокировки, сообщил Дуров.

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