Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок
13 апреля 2018 16:30 155
Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров после вынесенного в пятницу решения Таганского суда о блокировке сервиса на территории РФ, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС
"Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100% доступность сервиса без VPN не гарантирована", - написал он в пятницу на своей странице "ВКонтакте".
Telegram будет рассылать уведомления о ситуации после блокировки, сообщил Дуров.
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