Американцы представили ноутбук-трансформер со сверхмощным процессором

Компания Dell представила первый на рынке 13-дюймовый ноутбук-трансформер с процессором AMD Ryzen и графикой Radeon Vega. Им стал Dell Inspiron 7000, который к тому же имеет экран, который поворачивается на 360 градусов. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает The Tech Report.

Американская компания представила 2 версии новых ноутбуков - Ryzen 5 2500U и Ryzen 7 2700U APU. Младшая модель будет работать с интегрированным видеоядром Vega 8, а старшая версия - Vega 10 IGP. Базовые Inspiron 7000 будут оснащаться 8 Гбайт оперативной памяти, а более производительные - 12 Гбайт. Dell заявляет, что максимальное количество оперативной памяти, которую можно установить в эти ноутбуки-трансформеры составляет 16 Гбайт.

Все версии "2 в 1" будут оснащаться SSD объемом 256 ГБ. Не всем такого объема будет достаточно, но Dell решила отказаться от относительно медленных жестких дисков.

Все варианты Inspiron 7000 с процессорами AMD получат 13-дюймовые IPS-экраны с разрешением 1920х1080 пикселей. Также они будут комплектоваться клавиатурой с подсветкой и веб-камерой с функцией Windows Hello. Весит "трансформер" всего 1,8 килограмм.