Opera VPN объявила о прекращении работы

Opera Software объявила о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля. Сообщение было опубликовано на официальном сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности", - сообщается на сайте.

Компания не назвала причину своего решения.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности. В Госдуме намерены проанализировать необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки.