Blizzard заблокировала для России комикс по игре, героиня которой целует девушку

Компания Blizzard была вынуждена ограничить для российских пользователей доступ к новому комиксу по своей игре Overwatch, поскольку одна из героинь по имени Трейсер на его страницах целуется с другим персонажем женского пола, передает Day.Az со ссылкой на Znak.

"В соответствии с российским законодательством, мы не можем поделиться этим комиксом с нашими игроками на территории Российской Федерации", - говорится в уведомлении, размещенном на российской версии сайта Blizzard.

Никакого решения по поводу запрета данного комикса со стороны российских органов не предпринималось - в Blizzard решили перестраховаться.

Отметим, компания давно анонсировала, что в Overwatch есть ЛГБТ-персонажи, и обещала раскрыть их. Первый каминг-аут устроили Трейсеру.

Игра Overwatch - многопользовательский шутер от первого лица, разработанный компанией Blizzard Entertainment. Представлен 7 ноября 2014 на BlizzCon.

Игра является многопользовательским кооперативным шутером с использованием различных героев, каждый из которых имеет свои уникальные способности и роль в команде. Игра находилась на стадии бета-тестирования с начала 2015 года. В 2016 году стала лучшей игрой на Game Awards.