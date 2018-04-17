Blizzard заблокировала для России комикс по игре, героиня которой целует девушку
Компания Blizzard была вынуждена ограничить для российских пользователей доступ к новому комиксу по своей игре Overwatch, поскольку одна из героинь по имени Трейсер на его страницах целуется с другим персонажем женского пола, передает Day.Az со ссылкой на Znak.
"В соответствии с российским законодательством, мы не можем поделиться этим комиксом с нашими игроками на территории Российской Федерации", - говорится в уведомлении, размещенном на российской версии сайта Blizzard.
Никакого решения по поводу запрета данного комикса со стороны российских органов не предпринималось - в Blizzard решили перестраховаться.
Отметим, компания давно анонсировала, что в Overwatch есть ЛГБТ-персонажи, и обещала раскрыть их. Первый каминг-аут устроили Трейсеру.
Игра Overwatch - многопользовательский шутер от первого лица, разработанный компанией Blizzard Entertainment. Представлен 7 ноября 2014 на BlizzCon.
Игра является многопользовательским кооперативным шутером с использованием различных героев, каждый из которых имеет свои уникальные способности и роль в команде. Игра находилась на стадии бета-тестирования с начала 2015 года. В 2016 году стала лучшей игрой на Game Awards.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!