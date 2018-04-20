Apple показала нового робота для переработки айфонов - ВИДЕО

В честь Дня Земли Apple показала нового робота "Дейзи", который умеет разбирать смартфоны на запчасти, передаёт Engadget.

"Дейзи" была собрана подразделением R&D, робот предназначен для быстрого демонтажа айфонов, бывших в употреблении. Запчасти девайсов пойдут на утилизацию или будут использованы в новых iPhone. По статистике, машина способна разбирать до 200 смартфонов в час (больше 3 штук в минуту) в автоматическом режиме, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Это не первый робот компании, выпущенный для быстрой разборки аппаратов. Более двух лет назад Apple показала робота "Лиама", который, как и "Дейзи", занимался демонтажём смартфонов в автоматическом режиме. Напомним, что в этом году День Земли состоится 22 апреля.

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