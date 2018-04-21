Yahoo продала фотосервис Flickr

Фотосервис Flickr купила компания SmugMug - еще одна платформа для публикации и хранения снимков. Об объединении сервисов сказано на сайте SmugMug, об этом пишет USA Today, передает Day.Az со ссылкой на republic.ru.

Сумма сделки не разглашается. Глава SmugMug Дон Макаскил заявил USA Today, что они собираются вдохнуть новую жизнь в сервис. Объединять Flickr и SmugMug не собираются.

"Flickr - удивительное сообщество, полное самых страстных фотографов со всего мира. Это фантастический продукт и любимый бренд, поставляющий десятки миллиардов фотографий сотням миллионов людей. Flickr - очень стойки сервис и является основой всего интернета", - сказал Макаскил.

Сервис принадлежал Yahoo на протяжении 13 лет. В июне 2017 года Verizon купила Yahoo и после этого для Flickr начался период неопределенности.

Flickr создали в 2004 году. Он был платформой, чтобы делиться фотографиями еще до создания Instagram и Shapchat. В марте на Flickr зашли 13,1 млн уникальных пользователей (в марте 2017 года было 10,8 млн). Как отметил Recode, несмотря на то, что у Flickr есть приложение, оно не входит даже в топ-150 фото-приложений в AppStore.

Созданный в 2002 году SmugMug ни разу не привлекал средств от инвесторов и не соглашался на продажу большим корпорациям. На сервисе нет таргетированной рекламы, он живет за счет подписки. Благодаря этому, пишет USA Today, аудитория сервиса меньше, но более лояльна.