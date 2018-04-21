Ученые разработали татуировку, способную выявить рак на ранних стадиях

Ученые разработали татуировку, которая способна диагностировать рак на ранних стадиях. Исследование было опубликовано в журнале Sсience Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Татуировка распознает гиперкальциемию, которая в некоторых случаях может указывать на наличие онкологического заболевания. При определенных изменениях в организме она выделит пигмент меланин, который изменит внешний вид татуировки. Это послужит сигналом о необходимости обратиться за медицинской помощью.

Исследователи протестировали метод на крысах: им нанесли экспериментальные татуировки, а потом "заразили" опухолями. Индикатор со своей задачей справился.

Однако ученые отмечают, что данный метод позволяет распознать не все виды рака.