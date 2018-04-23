Китаец устал от жалоб жены и изобрёл робота-кулинара

Житель Китая, генеральный директор одной из банкетных компаний, изобрёл робоплиту для своей жены, которая всё время жаловалась на неумение готовить, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Как сообщает информационный портал CGTN, мужчина устал от нытья супруги.

Хэ Цин представил своё изобретение на международной китайской ярмарке технологий в Шанхае и признался, что проработал над роботом семь лет. По его словам, плита не только готовит еду за три-четыре минуты, но и сама себя моет.

Умная робоплита не только освободит меня от кухонных обязанностей, но и позволит всем женщинам не тратить на готовку время, - подчеркнул он. Изобретатель рассказал, что, как только робот появился у них дома, жалобы супруги прекратились.

Китаец рассказал, что планирует сдавать своё изобретение напрокат за депозит в десять тысяч юаней (примерно полторы тысячи долларов) и брать по одному юаню (около 20 центов) за каждое приготовленное блюдо.