В работе Instagram произошел серьезный сбой

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к Instagram. Сбой зафиксировал DownDetector, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что проблемы со входом в приложение или на сайт возникли в ряде европейских стран, а также США и Австралии.

На неполадки жалуются и российские пользователи.

Чем вызвана проблема, пока неизвестно.

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