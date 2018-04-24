В работе Instagram произошел серьезный сбой

24 апреля 2018 18:21

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к Instagram. Сбой зафиксировал DownDetector, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что проблемы со входом в приложение или на сайт возникли в ряде европейских стран, а также США и Австралии.

На неполадки жалуются и российские пользователи.

Чем вызвана проблема, пока неизвестно.

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