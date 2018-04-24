В Facebook впервые раскрыли правила удаления постов
Руководство социальной сети Facebook впервые опубликовало внутренние правила, касающиеся правил, которыми должны руководствоваться сотрудники при удалении постов или блокировке пользователей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, документ содержит в себе шесть глав: "Насилие и преступное поведение", "Безопасность", "Спорный контент", "Целостность и подлинность", "Соблюдение прав на интеллектуальную собственность" и "Запросы относительно контента". Среди причин, которые могут привести к удалению сообщения, относятся "правдоподобные угрозы", поддержка терроризма, признание в совершении пользователем или его сообщниками преступлений, размещение изображений обнаженного детского тела и явных изображений полового акта, призывы к травле и публикация личной информации других лиц.
В руководстве социальной сети отметили, что жесткость правил зависит от степени серьезности нарушения и персональной истории пользования Facebook.
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