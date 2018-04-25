WhatsApp станет недоступен для этих пользователей
Мессенджер WhatsApp ввел возрастное ограничение для использования в Европе, теперь сервис станет недоступен для лиц младше 16 лет, сообщается в блоге компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В следующем месяце Евросоюз обновит свои законы конфиденциальности, требуя большой прозрачности в том, как информация используется в интернете... Если вы живете в стране европейского региона, вам должно быть не менее 16 лет, чтобы использовать наш сервис" - говорится в заявлении.
Не уточняется, как именно администраторы мессенджера намерены подтверждать возраст пользователя при регистрации.
Как сообщается, пользователи из других стран могут продолжить использовать мессенджер после наступления 13 лет, если это не противоречит законодательству страны.
В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.
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