Facebook резко увеличил прибыль

Чистая прибыль социальной сети Facebook в первом квартале 2018 года увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 4,988 млрд долларов. Речь об этом идет в отчете компании, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Прибыль на акцию за три месяца составила 1,69 доллара против 1,04 доллара годом ранее.

Также в 1,5 раза выросла выручка компании, составив 11,966 млрд долларов. Выручка компании от рекламы составила 11,795 млрд долларов, что также в 1,5 раза превосходит показатель первого квартала 2017 года. Выручка от мобильной рекламы выросла до 91% от всех рекламных доходов с 85% в аналогичном периоде прошлого года.

В марте число активных пользователей соцсети составило 1,45 млрд человек, что на 13% больше, чем в марте прошлого года. Среднее число активных пользователей в месяц выросло на 13% в годовом выражении - до 2,2 млрд пользователей.

Напомним, Facebook грозит коллективный иск из-за технологии. Технология распознавания лиц появилась еще в 2010 году и предлагает имена людей, которых она идентифицирует на фотографиях, загружаемых пользователями.

Ранее создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что новостная лента соцсети изменила приоритеты. По его утверждению, значимость новостных и рекламных публикаций понизится, а важность постов от семьи и друзей увеличится.