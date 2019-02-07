Сколько людей погибло в ДТП в Азербайджане за 2018 год? - СТАТИСТИКА

В 2018 году на автодорогах Азербайджана произошло 1817 дорожно-транспортных происшествий, что по сравнению с 2017 годом меньше на 0,9 процента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, число пострадавших в результате этих аварий уменьшилось на 1,5 процента и составило 2433 человека. 722 из них погибли, 1711 - получили ранения. 40,9 процента ДТП произошло днем, 38,7 процента - ночью, 20,4 процента - в сумеречное время. 29,1 процента аварий пришлись на субботу и воскресенье.

90 процентов ДТП произошли в населенных пунктах. В результате этих происшествий погибли 556 человек, что по сравнению с 2017 годом больше на 7,3 процента, а число раненых выросло на 0,9 процента и составило 1628 человек.

47,5 процента всех ДТП (это на 8 процентов меньше по сравнению с прошлым годом) произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 32,4 процента (на 4,3 процента больше) с участием нескольких транспортных средств, 20,1 процента (на 10,6 процента больше) с участием одного транспортного средства.

76,5 процента погибших и 74,1 процента раненых в ДТП составили мужчины.

В результате управления траспортным средством в нетрезвом состоянии произошло 49 ДТП. В результате погибли 27, ранения получили 36 человек. 63,3 процента такого рода происшествий было совершено водителями легковых автомобилей.