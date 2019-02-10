В Сумгайте 30 человек подрались из-за девушки

В 41-ом квартале города Сумгайыт произошла массовая драка с поножовщиной. В результате происшествия четыре человека получили ножевые проникающие ранения. Инцидент произошел при выяснении отношений между молодыми спортсменами.

Как сообщил АЗЕРТАДЖ главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Рауф Садыхов, четверо раненых - Гасанов Анар Али оглу 1988 года рождения, Саламов Эльдар Ихтияр оглу 1991 года рождения, Алескеров Эмин Ильгар оглу 1996 года рождения, Керимли Эльтирам Ингилаб оглу 1995 года рождения были сразу прооперированы. Их состояние стабильное. Угрозы жизни нет, передает Day.Az.

По словам очевидцев, в драке принимали участие около 30 молодых ребят.

По данному факту в Управлении полиции Сумгайыт ведется расследование.

Сообщается, что спор возник из-за девушки.