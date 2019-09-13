Женщина решила устроить прямую трансляцию во время вечерней прогулки с друзьями. Казалось бы, ничего не предвещало беды. Однако у злоумышленника на велосипеде были свои планы на гаджет, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.



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