Многие дорожно-транспортные средства фиксируются камерами видеонаблюдения.



Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на avtosfer.az, большинство аварий происходит из-за невнимательности и некомпетентности водителей, передает Day.Az.



Причинами зачастую становятся несоблюдение скоростного режима, несоблюдение дистанций между автомобилями, отвлечение внимания на мобильные телефоны.

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