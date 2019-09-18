https://news.day.az/incident/1157321.html Подборка неожиданных аварий в Баку - ВИДЕО
Многие дорожно-транспортные средства фиксируются камерами видеонаблюдения.
Подборка неожиданных аварий в Баку - ВИДЕО
Многие дорожно-транспортные средства фиксируются камерами видеонаблюдения.
Как сообщает BAKU.WS со ссылкой на avtosfer.az, большинство аварий происходит из-за невнимательности и некомпетентности водителей, передает Day.Az.
Причинами зачастую становятся несоблюдение скоростного режима, несоблюдение дистанций между автомобилями, отвлечение внимания на мобильные телефоны.
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