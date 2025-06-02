https://news.day.az/incident/1757414.html Катастрофические наводнения и оползни в Китайской провинции - ВИДЕО Катастрофические наводнения и оползни произошли в первый день лета в китайской провинции Юньнань после обильных осадков (более 300 мм). Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Катастрофические наводнения и оползни в Китайской провинции - ВИДЕО
Катастрофические наводнения и оползни произошли в первый день лета в китайской провинции Юньнань после обильных осадков (более 300 мм).
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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