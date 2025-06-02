Катастрофические наводнения и оползни в Китайской провинции

Катастрофические наводнения и оползни произошли в первый день лета в китайской провинции Юньнань после обильных осадков (более 300 мм).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: