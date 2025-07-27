https://news.day.az/incident/1770429.html В Сумгайыте утонули в море два человека На побережье Каспийского моря в Сумгайыте произошла трагедия. Как сообщает Day.Az, два 15-летних подростка, купаясь в море, стали тонуть. Одному из них удалось выбраться из воды, а другой и тот, кто пытался его спасти, утонули. Поиски утонувших в море Джаббарова Али (2009 г.р.) и человека, пытавшегося ему помочь, продолжаются.
В Сумгайыте утонули в море два человека
Два человека утонули в Сумгайыте в море.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, два 15-летних подростка, купаясь в море, стали тонуть.
Одному из них удалось выбраться из воды, а другой и тот, кто пытался его спасти, утонули.
Поиски утонувших в море Джаббарова Али (2009 г.р.) и человека, пытавшегося ему помочь, продолжаются.
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