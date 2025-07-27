В Сумгайыте утонули в море два человека

Два человека утонули в Сумгайыте в море.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, два 15-летних подростка, купаясь в море, стали тонуть.

Одному из них удалось выбраться из воды, а другой и тот, кто пытался его спасти, утонули.

Поиски утонувших в море Джаббарова Али (2009 г.р.) и человека, пытавшегося ему помочь, продолжаются.