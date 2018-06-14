Кубок чемпионата мира на поле "Лужников" вынесли Касильяс и Водянова

Знаменитый испанский футболист чемпион мира-2010 вратарь Икер Касильяс и российская супермодель, филантроп Наталья Водянова вынесли кубок, вручаемый за победу на чемпионате мира по футболу, на поле московских "Лужников", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В четверг в "Лужниках" стартует чемпионат мира по футболу 2018 года матчем между командами России и Саудовской Аравии.

Перед встречей состоится 15-минутная церемония открытия турнира. Перед матчем прошла презентация главного трофея чемпионата мира. Кубок представили Касильяс и Водянова.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook