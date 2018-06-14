Кубок чемпионата мира на поле "Лужников" вынесли Касильяс и Водянова
14 июня 2018 18:28 209
Знаменитый испанский футболист чемпион мира-2010 вратарь Икер Касильяс и российская супермодель, филантроп Наталья Водянова вынесли кубок, вручаемый за победу на чемпионате мира по футболу, на поле московских "Лужников", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В четверг в "Лужниках" стартует чемпионат мира по футболу 2018 года матчем между командами России и Саудовской Аравии.
Перед встречей состоится 15-минутная церемония открытия турнира. Перед матчем прошла презентация главного трофея чемпионата мира. Кубок представили Касильяс и Водянова.
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