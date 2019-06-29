https://news.day.az/iran/1133624.html Альфонсо Домингес принес сборной Азербайджана четвертое "золото"
Альфонсо Домингес принес сборной Азербайджана четвертое "золото"
Азербайджанский боксер Лорен Альфонсо Домингес завоевал золотую медаль на проходящих в Минске II Европейских играх, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Выступавший в весовой категории 81 килограмм Домингес в борьбе за "золото" встречался с британцем Бенджамином Уиттакером.
Одержав победу со счетом 3:2, азербайджанский боксер вписал в актив национальной сборной четвертую золотую медаль.
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