Азербайджанский боксер Лорен Альфонсо Домингес завоевал золотую медаль на проходящих в Минске II Европейских играх, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступавший в весовой категории 81 килограмм Домингес в борьбе за "золото" встречался с британцем Бенджамином Уиттакером.

Одержав победу со счетом 3:2, азербайджанский боксер вписал в актив национальной сборной четвертую золотую медаль.

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