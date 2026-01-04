https://news.day.az/world/1807156.html Ночные столкновения протестующих с силовиками в Иране - ВИДЕО В ряде городов Ирана столкновения протестующих с силовиками продолжались всю ночь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В ряде городов Ирана столкновения протестующих с силовиками продолжались всю ночь.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала. 2 января протестующие в городе Хамадан на западе страны сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. По информации местных СМИ, участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать.
