В 2018 году в Азербайджане из оборота были изъяты 1126 фальшивых банкнот, что на 14,8 процента меньше показателя предшествовавшего года, сообщили Trend в Центральном банке страны (ЦБА), передает Day.Az.

В 2017 году из оборота были изъяты 1322 банкноты. Как отметили в ЦБА, за первый квартал 2019 года всего было изъято 275 купюр.

"В настоящее время в сфере борьбы с подделыванием купюр происходит множество новшеств, широко применяются новые инновации, нано- и микро технологии для совершенствования дизайна и систем защиты банкнот. Ведущие банки мира для минимизации рисков, связанных с подделыванием банкнот, постоянно работают над обновлением дизайна купюр и систем защиты, и приводят их в соответствие с более высокими стандартами", - сказали в ЦБА.

Центральный банк Азербайджана в ответ на эти вызовы недавно обновил 10-манатную банкноту, сохранив основные элементы дизайна и усовершенствовав систему защиты.

Новая 10-манатная банкнота, которая поступила в обращение с 18 марта 2019 года. На ее примере можно увидеть элементы защиты, которые позволят отличить поддельную купюру от настоящей.

Как отметили в Центробанке, учитывая последние технологии и инновации, используемые в мировой практике, вопрос совершенствования дизайна и систем защиты денежных знаков постоянно находится в центре внимания монетарного регулятора.

Самые популярные способы подделывания купюр

Чаще всего банкноты в Азербайджане подделывают с помощью сканеров, цветного принтера и компьютеров.

Пример поддельных купюр при обычном и ультрафиолетовом освещении. Источник: Центробанк Азербайджана.

В числе способов подделывания банкнот также встречаются примеры создания купюры из разных частей настоящих банкнот.

Источник: Центробанк Азербайджана

Или же соединения части настоящей купюры с поддельной, как на картинке ниже (левая часть настоящая, правая- поддельная):

Источник: Центробанк Азербайджана

Какие купюры чаще всего подделывают в Азербайджане

По итогам 2018 года в Азербайджане чаще всего подделывали купюры достоинством в один манат [данные портала е-услуг Центробанка Азербайджана за 2006-2018 годы]. На них приходится 34 процента от всех "подделок".

Статистика подделываемых купюр за 2006-2018 годы. Источник: портал е-услуг Центробанка Азербайджана

На втором месте по популярности среди фальшивомонетчиков находятся купюры достоинством пять манатов (29 процентов), а замыкают тройку купюры номиналом 20 манатов (13 процентов).

Другие купюры среди фальшивомонетчиков пользуются меньшим спросом. Например, 100-манатные банкноты и 10-манатные банкноты, на которые приходится 11 и семь процентов соответственно от всех подделанных в период с 2006 по 2018 годы купюр.

Самыми непопулярными являются купюры в 50 манатов (шесть процентов) и 200 манатов, случаев с подделкой которых пока зафиксировано не было.