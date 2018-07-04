Названы причины плотного тумана в Баку - ФОТО

В Баку и на Абшеронском полуострове в результате жары и высокой влажности была душная погода. Об этом говорится в среду в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также в сообщении говорится, что в ночь с 3 на 4 июля в атмосфере наблюдалась температурная инверсия.

Кроме этого, согласно результатам мониторинга, полученным из датчика качества воздуха Vaisala, ночью 4 июля дисперсность пыли в воздухе была в пределах нормы. Поэтому появление тумана связано с метеорологическими условиями.

Относительная влажность воздуха ночью с 02:25 до 05:55 менялась в интервале от 77,8 до 94,1 процента (была значительно выше нормы).

В связи с повышением температуры утром относительная влажность снизилась и в 9:25 составляла 47, 3 процента, то есть была в пределах нормы.

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