Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи показали, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей (чаще всего женщин), образованных и вовлеченных в социальную активность, например, организацию званых ужинов. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению новых навыков, включая пользование компьютером и изучение второго языка.
Хорошая память у людей в возрасте 55-75 лет также оказалась связана с низкой частотой сердечных сокращений, относительно высоким индексом масс тела, частым самообслуживанием и наличием живых спутников жизни. У взрослых старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировала быстрая походка и редкие симптомы депрессии.
Ухудшение памяти наблюдалось у тех, кто проявляли низкую познавательную активность, имели высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживали за собой и не занимались социальной деятельностью. Результаты работы помогут создать рекомендации по профилактике старческих заболеваний мозга.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Польза алоэ вера для здоровья: 5 интересных свойств
Названы причины плотного тумана в Баку - ФОТО
Кофе вместо инсулина – новая технология для диабетиков
Эти звуки могут свести нас с ума
Bu ərzaqları ac qarına yemək olmaz
WhatsApp добавил новую функцию в групповые чаты
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Ev şəraitində dişlərin sarıköklə ağardılması
Азербайджан начал экспорт силовых кабелей в Казахстан
Ближайший соратник Пашиняна обвинил Путина в теракте?
Xaricdə pulsuz oxumaq istəyənlərin nəzərinə!
Азербайджан посадил на место Пашиняна
-
11 Апр. 11:43 18 869
-
11 Апр. 08:34 4 462
-
11 Апр. 06:02 4 035
-
11 Апр. 09:14 3 483
-
11 Апр. 08:28 2 938