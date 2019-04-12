Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи показали, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей (чаще всего женщин), образованных и вовлеченных в социальную активность, например, организацию званых ужинов. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению новых навыков, включая пользование компьютером и изучение второго языка.

Хорошая память у людей в возрасте 55-75 лет также оказалась связана с низкой частотой сердечных сокращений, относительно высоким индексом масс тела, частым самообслуживанием и наличием живых спутников жизни. У взрослых старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировала быстрая походка и редкие симптомы депрессии.

Ухудшение памяти наблюдалось у тех, кто проявляли низкую познавательную активность, имели высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживали за собой и не занимались социальной деятельностью. Результаты работы помогут создать рекомендации по профилактике старческих заболеваний мозга.