Изобретена эффективная вакцина против агрессивного рака
Исследователи Школы медицины Маунт-Синай (США) разработали новый метод иммунотерапии рака, который помогает остановить развитие особо агрессивного и трудноизлечимого рака крови. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает издание Science Alert.
В основе метода лежит кросс-презентация антигена. В ходе обычной презентации иммунные клетки, называемые дендритными клетками, захватывают антиген (чужеродный компонент) и представляют его Т-лимфоцитам, в результате чего последние начинают распознавать антиген и атакуют носители последнего. Антиген представляется совместно с молекулами комплекса гистосовместимости (MHC) на поверхности дендритных клеток. Внутриклеточные антигены обычно находятся в связке с MHC класса I, а внеклеточные - с MHC класса II.
При кросс-презентации внутриклеточные антигены представляются как внеклеточные. Для терапии трудноизлечимой разновидности рака крови - неходжкинской лимфомы - исследователи использовали ряд стимуляторов. Один из стимуляторов заставляет дендритные клетки мигрировать к злокачественным тканям, а другой способствует представлению антигенов, которые в данном случае являются опознавательными знаками лимфомы.
В испытании вакцины приняли участие 11 пациентов на поздних стадиях прогрессирования рака. В результате терапия усилила активность Т-лимфоцитов и вызвала иммунные реакции вдали от места вакцинации. Кроме того, эксперименты на мышах продемонстрировала увеличение эффективности процедуры при комбинировании с методом ингибирования контрольных точек. Доля ремиссии заболевания в этом случае повысилась с 40 до 80 процентов.
Иммунными контрольными точками называют соединения, которые препятствуют активации Т-лимфоцитов. Они необходимы для предотвращения атаки иммунных клеток на собственные ткани организма. Однако их наличие затрудняет борьбу с раковыми опухолями.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Польза алоэ вера для здоровья: 5 интересных свойств
Названы причины плотного тумана в Баку - ФОТО
Кофе вместо инсулина – новая технология для диабетиков
Эти звуки могут свести нас с ума
Bu ərzaqları ac qarına yemək olmaz
WhatsApp добавил новую функцию в групповые чаты
Azərbaycan nefti bahalaşıb
Azərbaycanda qızıl və gümüş bahalaşıb
Ev şəraitində dişlərin sarıköklə ağardılması
Азербайджан начал экспорт силовых кабелей в Казахстан
Ближайший соратник Пашиняна обвинил Путина в теракте?
Xaricdə pulsuz oxumaq istəyənlərin nəzərinə!
Азербайджан посадил на место Пашиняна
-
11 Апр. 11:43 18 869
-
11 Апр. 08:34 4 462
-
11 Апр. 06:02 4 035
-
11 Апр. 09:14 3 483
-
11 Апр. 08:28 2 938