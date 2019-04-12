Диоксид титана смертельно опасен, зато дешево обходится производителям.

Французские ученые предупредили людей об опасности диоксида титана - вредном красителе, который содержится в каждой зубной пасте. По данным исследователей, это вещество может вызывать рак, сообщает Day.Az со ссылкой на tvc.ru

Как выяснилось, диоксид титана окружает людей повсюду. Его можно обнаружить, например, в белой краске, строительном лаке и эмали. Но самое неприятное заключается в том, что этот яд содержится в некоторых продуктах, включая крабовые палочки, соевое молоко и даже шоколад.

Что касается зубной пасты, которой мы пользуемся ежедневно, то этот краситель находится в каждом без исключения тюбике. Диоксид постепенно разъедает зубы и может вызывать онкологические заболевания. Причина вездесущности этого вещества проста: оно дешево обходится производителям товаров и продуктов.

Стоматолог, ректор МГМСУ имени Евдокимова рассказал "РЕН ТВ", что вред диоксида титана доказали на подопытных животных. По его словам, получавшие чистый диоксид крысы чаще заболевали раком, чем их сородичи, избавленные от этого красителя.

"Диоксид титана оказывает вредное действие на печень, почки, сердце у этих животных, снижает у них функцию иммунитета, меняет состав микроорганизмов в кишечнике, уменьшает количество полезных микроорганизмов", - сообщил доктор биологических наук Иван Гмошинский.

Защитники прав потребителей требуют от производителей отказаться от использования диоксида, но никаких подвижек в этом направлении пока нет. Это вещество официально разрешено по всему миру.