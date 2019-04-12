Малоподвижный образ жизни, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок приводит к скоплению жировых клеток в организме, которые концентрируются, прежде всего, в области живота и талии.

Кто из нас не мечтает иметь тонкую талию и плоский живот? Но одной мечты о красивой и подтянутой фигуре - недостаточно. Для этого нужен целый комплекс мероприятий - диета, спорт, обертывания, добавки, стимулирующие обмен веществ и сжигание жировых отложений. Сбалансированное и правильное питание должно стать неотъемлемой частью вашей жизни. Изменив свои привычки в еде, вы сможете добиться хороших результатов в похудении.

Учитывая все вышеизложенное, предлагаем вашему вниманию 5 полезных советов, которые помогут вам избавиться от лишних сантиметров в талии без вреда для здоровья. Но следовать им нужно на регулярной основе.

Как похудеть на 2 размера в талии, изменив свои привычки в еде?



1. Вместо сахара используйте в качестве подсластителя -корицу

Полезные свойства корицы для похудения определяется ее химическим составом. В 100 г этой приправы содержится около 247 ккал. Белков - 8,7%, углеводов - 11,2%, жиров - 2,2% из расчета суточной нормы для взрослого человека.

Специя отличается богатым витаминным и минеральным составом:

- минералы: медь, кальций, железо, фосфор, магний, калий, марганец, цинк, натрий, селен;

- витамины группы В, витамины С, А, Е, К .



Попробуйте изменить свои привычки в еде. Добавлять вместо сахара в напитки и десерты корицу. Она идеально подходит для борьбы с лишним весом и вот почему:

- помогает нормализовать уровень сахара в крови, тем самым притупляя чувство голода.

- способствует ускорению метаболизма, что, в свою очередь, позволяет быстрее сжигать калории.

2. Хлеб есть можно, но лучше ржаной





Хлеб является одним из важнейших продуктов питания в любом здоровом рационе. Однако выбирать мучные изделия нужно правильно.

- Самым полезным из всех видов хлеба, безусловно, является ржаной. Этот злак, так же, как и корица, помогает регулировать уровень сахара в крови.



- Еще ржаной хлеб невероятно сытный. Им вы точно наедитесь, чего нельзя сказать о других видах. Так что если вы задались целью похудеть, делайте тосты и бутерброды именно с ржаным хлебом.



- Это прекрасный вариант для завтрака, потому что в ржаном хлебе содержатся так называемые "медленные углеводы", которые способны зарядить энергией на несколько часов.

3. Никаких соусов! Лучшая заправка - это оливковое масло



Когда мы готовим салат или какое-то мясное блюдо, нас так и тянет добавить кисло-сладкий китайский, татарский соус или майонез. Еда с ними вне всяких сомнений становится вкуснее и аппетитнее. Но если вы действительно хотите похудеть на пару размеров в талии, то от них придется отказаться. Лучшей заправкой для ваших блюд отныне должно стать оливковое масло. Оно помогает организму регулировать уровень холестерина в крови и способствует снижению веса.

Для того чтобы воспользоваться полезными свойствами этого натурального продукта, выпивайте по утрам (натощак) по одной чайной ложке оливкового масла с небольшим количеством лимонного сока. Завтракать же следует не ранее, чем через полчаса.

4. Если вам захотелось чего-нибудь сладенького, пусть это будет горький шоколад!





Одна унция горького шоколада в день пойдет вашему здоровью только на пользу. Это удовлетворит тягу к сладкому, простимулирует работу пищеварительной системы и к тому же обеспечит организм большим количеством питательных веществ. А еще горький шоколад полезен для сердца.

Если голод будет одолевать вас между приемами пищи, съешьте какой-нибудь фрукт, несколько орешков или кусочек горького шоколада. Прилив эндорфинов вам будет обеспечен!

5. В выборе кофе отдавайте предпочтение черному



Когда речь заходит о борьбе с лишним весом, кофе может оказаться очень полезным напитком. Он помогает ускорить метаболизм и к тому же является отличным мочегонным средством.

- Однако следует обращать внимание на то, с чем вы сочетаете кофе. Молоко, к примеру, относится к продуктам с повышенным уровнем жиров, и не очень хорошо переваривается. Если вы положите сахар, это тоже будет совсем не кстати. Лучше добавьте в бодрящий напиток той же корицы.



- В выборе кофе отдайте свое предпочтение черному.

В борьбе за красивую фигуру не стоит забывать также о регулярных занятиях спортом, соблюдении питьевого режима, а также здоровом и полноценном сне.

Steptohealth