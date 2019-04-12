Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждую человеку, опасающемуся на свое здоровье. Специалисты напоминают, что в большинстве случаев рак явно проявляет себя лишь на последних стадиях, когда медицина помочь уже бессильна.

Первым симптомом является хроническая усталость. Обычно ее связывают с нехваткой здорового сна, либо гормональными нарушениями. Если уставшим вы чувствуете себя постоянно - это повод обратиться к врачу;

Резкие скачки веса в любом случае свидетельствуют о серьезных нарушениях в работе организма. Чаще всего именно этот симптом связывают с онкологическим заболеванием.

Постоянные или периодические боли. Человек испытывает дискомфорт в определенной части тела, но зачастую не воспринимает его всерьез. Врачи уверяют, что любая боль, испытываемая на протяжении периода времени, ненормальна.

Новообразования на коже всегда указывают на дисбаланс в организме. Кожа в принципе является зеркалом здоровья. Любые гнойники, родинки, фурункулы и даже простые прыщи свидетельствуют о внутренних проблемах.

Постоянная повышенная температура в пределах 37 с небольшим градусов. При этом признаки простуды обычно отсутствуют.

В числе другим симптомов называются беспричинный "кашель курильщика". Учащенное мочеиспускание, особенно с присутствием в моче крови, а также отеки, которые в некоторых случаях также могут говорить о серьезном заболевании.

MK