Российский физиолог Борис Жерлыгин раскритиковал результаты исследования канадских ученых, заявивших, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров, в частности омлет или яичница, является идеальным для больных сахарным диабетом второго типа.



Как отметил эксперт в интервью РЕН ТВ, в своей работе научная группа не учитывала индивидуальные особенности организма пациентов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости. Жерлыгин добавил, что "диабет у всех разный" и у каждого больного свои нюансы в плане питания.

"Все это определяется по анализам, по тому, как усваиваются углеводы, белки, жиры. И между жирами, белками, углеводами должен существовать баланс. Если он нарушается, будет нарушена система пищеварения, какие-то органы "полетят", - цитирует физиолога телеканал.



По мнению Жерлыгина, больным сахарным диабетом не стоит злоупотреблять яичницей и омлетом, иначе они могут остаться "без почек".

"Открыли яичницу - ничего себе! А то диабетики без этих врачей яичницу не едят", - отметил специалист.



Ученые из Университета Британской Колумбии провели эксперимент, в ходе которого пациенты в первый день завтракали омлетом, а во второй - овсянкой с фруктами. Остальные приемы пищи добровольцев не отличались друг от друга. Специальные приборы каждые пять минут отмечали показатели уровня сахара в крови.



Выяснилось, что жирный и низкоуглеводный завтрак - омлет - помогает диабетикам избежать выброса сахара и контролировать уровень глюкозы в течение дня.