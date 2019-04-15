Если вы придерживаетесь лимонной диеты, очень важно следить за достаточным потреблением фруктов, овощей и жиров, чтобы организм не ослаб.

Вкус с характерной кислинкой, аромат, который ни с чем не спутаешь... Лимон - один из самых широко используемых фруктов во всем мире! И конечно, речь идет не только о кулинарии. Благодаря многочисленным полезным свойствам этого фрукта его даже можно назвать "универсальным" в применении. А садиться на лимонную диету вы уже пробовали?

Лимон идеально подходит для ухода за кожей, а также для очищения различных поверхностей от загрязнений. Еще это верный союзник в борьбе за здоровье, который, кстати, не имеет побочных эффектов.

Но сегодня мы вам расскажем о том, что следует знать, если вы решили садиться на лимонную диету. Ведь лимон помогает избавиться от лишнего веса!

Что представляет собой лимонная диета?



На сегодняшний день лимонную диету можно назвать одной из самых популярных. Она дает быстрый результат при минимальных усилиях с нашей стороны. Однако следует отметить, что и эффект от такой диеты может оказаться не слишком длительным.

Еще один важный момент: лимонной диеты не рекомендуется придерживаться долго. Несмотря на полезные свойства лимона, злоупотреблять им не следует.

Ведь лимон - это натуральный диуретик. Лимонная диета заключается в выведении из организма токсинов и лишних жидкостей. Садиться на лимонную диету нужно на 5-7 дней, не более. Так вы сможете предотвратить ухудшение работы своего организма из-за резкого изменения количества потребляемых калорий и увеличения потребления этого фрукта.

Прежде чем садиться на лимонную диету...

Если вы приняли решение садиться на лимонную диету, не лишним будет предварительно проконсультироваться с врачом или нутрициологом. Так вы сможете удостовериться, что вам удастся достигнуть желаемых результатов и не навредить при этом своему здоровью.

В Интернете вы сможете найти бесчисленное множество вариаций лимонной диеты. Наиболее распространенная - та, что рассчитана на 7 дней. Как мы уже отмечали выше, очень важно не продлевать этот срок, а также не увеличивать количество потребляемого лимонного сока. Остальное же питание должно быть сбалансированным.

Не пейте чистый лимонный сок



Лимонная диета предполагает потребление 6 стаканов лимонного сока в день. Но важно дополнить его каким-либо нейтральным продуктом. Это может быть натуральный йогурт, фрукты или злаковый батончик.

Не забывайте также и про необходимость наличия белков в рационе: курица, яйца, сваренные вкрутую. И, конечно, про фрукты и овощи. Не превышайте указанную норму лимонного сока и постарайтесь равномерно распределить это количество на весь день (завтрак, обед, полдник и ужин).

Разрешенные и запрещенные продукты

Итак, вы решили садиться на лимонную диету. Ваш рацион обязательно должен включать в себя фрукты, овощи и полезные жиры. При этом сократите до минимума или исключите совсем фастфуд, энергетики, сладкие и газированные напитки.

То есть все относительно просто. Если же ваш образ жизни не самый здоровый в настоящее время, возможно, это подходящий момент, чтобы внести коррективы.

Преимущества лимонной диеты



На самом деле польза от лимонной диеты для организма огромна. Этот фрукт улучшает и регулирует работу пищеварительной системы (так как облегчается кишечный транзит). Это, собственно, и есть причина, по которой вам удается быстро избавиться от нескольких лишних килограммов.

Кроме того, лимон поддерживает тело хорошо увлажненным. А значит, проблема сухости или потери эластичности кожи вам уже не грозит.

Витамин С, в свою очередь, обладает противовоспалительным действием. Уже очень скоро вы заметите, что задержка жидкости стала меньше вас беспокоить или же исчезла вовсе. А приятным бонусом станет укрепление иммунитета.

Недостатки лимонной диеты



Садиться на лимонную диету, конечно, полезно. Но есть и моменты, которые следует иметь в виду. Во-первых, это резкое изменение количества потребляемых калорий. Это может заставить вас почувствовать слабость.

Еще лимонный сок может вызвать раздражение в желудке или усугубить течение каких-то заболеваний. Кислотный рефлюкс, к примеру, является распространенным симптомом переизбытка цитрусовых в рационе.

Лимонная диета и ее результат



Придерживаясь лимонной диеты, вы можете сбросить около 4-5 кг. И это всего за 1 неделю! Звучит как "волшебное" и вроде бы простое, верное средство, но помните: главное - дисциплина. Следите за количеством потребляемых калорий и не превышайте рекомендованную норму лимонного сока.