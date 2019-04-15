Высокое давление, или гипертонию, можно контролировать благодаря свойствам многочисленных целебных растений и трав. Тем не менее, чтобы эти натуральные средства работали, вы должны правильно питаться и регулярно заниматься спортом.

Гипертония появляется, когда уровень артериального давления превышает норму. Ученые выявили некоторые факторы, вызывающие это состояние, однако его точные причины науке неизвестны. Считается, что основное средство от повышенного давления - здоровый образ жизни.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от повышенного давления страдают миллионы людей по всему миру. На самом деле ситуация достаточно серьезная: от этой проблемы ежегодно умирают или получают инвалидность до 9 миллионов человек.

С одной стороны, если не контролировать гипертонию, это может привести к инфаркту миокарда, инсульту и заболеваниям почек. С другой стороны, приема фармацевтических препаратов от повышенного давления недостаточно. Стоит изменить свой образ жизни, особенно это касается питания и занятий спортом.

Зачем нужно принимать меры при повышенном давлении?

Высокий уровень инсулина, лептина и мочевой кислоты связывают с появлением повышенного давления. В свою очередь, этот уровень повышается у тех, кто питается преимущественно обработанными и содержащими сахар продуктами. Если прибавить к этому лишний вес, атеросклероз и стресс, то гипертензия неизбежно начинает свое разрушительное воздействие на организм.

Есть разные методики лечения гипертонии, однако все они сходятся в одном. Главным условием является диета, богатая свежими продуктами, умеренное потребление соли и калия, повышение доли магния и полезных жиров. Также необходимо заниматься спортом и вести размеренную жизнь, избегая стресса.

Считается, что человек находится в состоянии предгипертензии, когда показатели его систолического артериального давления находятся между 120 и 139, в то время как диастолического - между 80 и 89. При этом состоянии еще не нужно принимать лекарства, исправить ситуацию могут изменения в диете и образе жизни.

Когда показатели давления находятся между 140/90 и 159/99, это называется первичная гипертония. Именно это состояние встречается в 90-95% случаев, и его вызывают разные факторы. Поэтому помимо лекарств от повышенного давления, которые пропишет ваш врач, стоит все так же вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Растения и травы от повышенного давления



К счастью, вы можете помочь организму контролировать повышенное давление благодаря целебным свойствам некоторых растений. Если у вас уже есть артериальная гипертензия или предгипертензия, вы можете справиться с ней, используя рецепты, которыми мы поделимся с вами дальше.

1. Чай из листьев оливы



Всем известно, что оливковое дерево дает нам оливковое масло, которое очень полезно. Этот продукт должен присутствовать в рационе каждого, ведь оливковое масло - натуральная защита от атеросклероза. Однако листья оливы - не менее ценный для здоровья продукт, поскольку они помогают от повышенного давления. Сейчас вы узнаете, как приготовить из них полезный чай.

Ингредиенты

1 чайная ложка сухих листьев оливкового дерева (5 г)

2 чашки воды (500 мл)

Приготовление

Вскипятите воду и добавьте в нее листья оливы.

Снимите с огня и дайте настояться 10 минут. Напиток будет готов, когда приобретет янтарный оттенок.

Процедите его и пейте по утрам натощак и вечером перед сном.

Также вы можете приобрести в аптеке готовый экстракт листьев.

2. Чай из ромашки и хвоща



Этот чай отлично помогает от повышенного давления. Ромашка известна своими расслабляющими свойствами. В то же время полевой хвощ является природным диуретиком, а потому помогает держать давление под контролем.

Ингредиенты

1 столовая ложка сухих цветков ромашки (15 г)

2 чашки воды (500 мл)

1 столовая ложка листьев хвоща (15 г)

Приготовление

Вскипятите воду и, когда она закипит, добавьте сухие травы.

Дайте настояться около 3 минут, а затем процедите и пейте.

Этот вкусный чай вы можете пить на завтрак или же вечером, чтобы расслабиться и лучше спать.

3. Розмарин и чеснок



Розмарин способен понижать давление, а также он является хорошим диуретиком. Кроме того, это растение богато флавоноидами, которые улучшают кровообращение и предотвращают отвердение стенок сосудов. А если добавить сюда свойства чеснока (лучшего натурального средства от гипертонии), то вы получите невероятно эффективное средство.

Ингредиенты

4 чашки воды (1 литр)

1 столовая ложка сухих листьев розмарина (15 г)

5 зубчиков чеснока

Приготовление

Вскипятите воду, добавьте листья розмарина, чеснок и варите 5 минут.

Снимите с плиты и дайте настояться еще 15 минут, а затем процедите напиток.

Пейте его в течение всего дня.

Вы также можете использовать розмарин и чеснок для приготовления блюд. В таком виде они тоже очень полезны.

4. Гранат





Вы знали, что гранат - это не фрукт, а ягода? Его сок богат антиоксидантами и калием, а потому помогает бороться с повышенным давлением, атеросклерозом и "плохим" холестерином (LDL). Для того чтобы воспользоваться всеми его преимуществами, приготовьте этот напиток.

Ингредиенты

1 столовая ложка семян граната

чашка воды (250 мл)

Приготовление

Взбейте в блендере семена граната вместе со стаканом воды, а потом пейте. Этот напиток не нужно процеживать.

Также вы можете сделать гранатовый сок в соковыжималке.

5. Лавровый лист



Лавровый лист - это не просто популярная приправа. Он богат калием и магнием, а как вы уже знаете, эти два минерала важны для борьбы с повышенным давлением и затвердением стенок сосудов. Для того чтобы воспользоваться всеми его полезными свойствами, заварите чай из лаврового листа.

Ингредиенты

2 лавровых листа

1 чашка воды (250 мл)

Приготовление

Залейте листья кипятком и дайте настояться 10 минут. Затем выньте их и пейте получившийся чай.

Советуем пить по 1 чашке этого напитка 4 раза в день.

Steptohealth