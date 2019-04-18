Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В исследовании, начавшемся в 1993 году, приняли участие 798 человек (все они родились в 1943 году), заполнившие анкеты, в которых они описывали свой образ жизни, указывали уровень испытываемого стресса и историю сердечно-сосудистых заболеваний в семье. Добровольцы также прошли медицинское обследование, по результатам которого сформировались четыре группы: люди с частотой сердечных сокращений меньше 55 ударов в минуту, 56-65 ударов в минуту, 66-75 ударов в минуту и более 75 ударов в минуту.
Участники повторно проходили измерение частоты сердечных сокращений в 2003 и 2014 годах. За 21 год мониторинга умерли 119 человек, у 237 развились сердечно-сосудистые заболевания, а у 113 - ишемическая болезнь сердца. Те, у кого в 1993 году частота превышала 55 ударов в минуту, чаще были курильщиками, вели малоактивный образ жизни и проявляли склонность к стрессу. Однако, те, у кого этот показатель равнялся 75 ударам в минуту, в два раза чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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