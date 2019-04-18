Названо натуральное средство для снижения давления
Людям, страдающим от гипертонии, следует чаще употреблять экстракт арбузов. Как передает Day.Az, об этом пишет iz.ru со ссылкой на исследование ученых Флоридского университета.
Специалисты провели эксперимент с участием 14 добровольцев старше 58 лет, страдавших от повышенного артериального давления. Их разделили на две группы. Первым выдали плацебо, вторым - таблетки с содержанием аминокислот L-цитруллин и L-аргинин, полученных из арбузов. Данные вещества способны расширять сосуды.
Выяснилось, что у людей из второй группы действительно снизилось давление и оказывалась меньшая нагрузка на сердце. Данный эффект наблюдался в том числе у добровольцев с ожирением и тех, кто имел предгипертонию или гипертонию первой стадии.
Ученые отметили, что экстракт арбуза является отличным натуральным средством для борьбы с высоким артериальным давлением и для снижения риска сердечного приступа.
В марте эксперты составили список напитков, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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