Людям, страдающим от гипертонии, следует чаще употреблять экстракт арбузов. Как передает Day.Az, об этом пишет iz.ru со ссылкой на исследование ученых Флоридского университета.

Специалисты провели эксперимент с участием 14 добровольцев старше 58 лет, страдавших от повышенного артериального давления. Их разделили на две группы. Первым выдали плацебо, вторым - таблетки с содержанием аминокислот L-цитруллин и L-аргинин, полученных из арбузов. Данные вещества способны расширять сосуды.

Выяснилось, что у людей из второй группы действительно снизилось давление и оказывалась меньшая нагрузка на сердце. Данный эффект наблюдался в том числе у добровольцев с ожирением и тех, кто имел предгипертонию или гипертонию первой стадии.

Ученые отметили, что экстракт арбуза является отличным натуральным средством для борьбы с высоким артериальным давлением и для снижения риска сердечного приступа.

В марте эксперты составили список напитков, регулярное употребление которых помогает понизить артериальное давление.