Протеиновые коктейли могут помочь вам наладить правильное питание. Тем не менее, прежде чем включить их в свой рацион, советуем проконсультироваться со специалистом. Он поможет определить необходимую дозировку и, таким образом, вы избежите ненужных осложнений.

Как передает Day.Az, об этом пишет steptohealth.ru.

В наше время здоровый образ жизни и занятия спортом приобрели важное значение в жизни многих людей. Поэтому наверняка вам будет интересно узнать о том, чем полезны протеиновые коктейли.

Информация, которой мы поделимся ниже, поможет вам понять, как протеиновые коктейли могут привести ваш вес в норму, а также улучшить физическую выносливость.

Это действительно важная информация, так как в обществе до сих пор бытует мнение, что такие коктейли - удел мускулистых бодибилдеров, а уж никак не хрупких девушек.

На самом деле польза протеиновых коктейлей не ограничивается тем, чтобы похудеть или улучшить результат от силовых тренировок. Читайте дальше, и вы все узнаете!

Зачем нам нужны белки?

Белки (протеины) - это группа высокомолекулярных органических веществ, которые состоят из альфа-аминокислот, важных для нашего организма. Они соединены в цепочки пептидными связями и в основном поступают в наш организм с пищей.

Белки играют важную роль в правильной работе человеческого организма. Например, они отвечают за формирование и регенерацию костей, мускулов, внутренних органов и кожи.

Молекулярный состав белков следующий:

Водород

Углерод

Азот

Кислород

Большинство из них также содержат серу

Белки составляют практически половину веса человеческого тела. Их можно найти в каждой клетке, и без них были бы невозможны практически все биологические процессы.

Протеиновые коктейли

Как следует из названия, такие коктейли практически полностью состоят из белков. Изначально они были созданы для того, чтобы снабжать организм спортсменов необходимым количеством "строительного материала" для мышц.

Благодаря тому что здоровый образ жизни вошел в моду, многие люди регулярно посещают спортзал. Ведь, как вы наверняка знаете, без постоянных тренировок невозможно поддерживать прекрасную физическую форму. Не менее важна и диета: ваш рацион должен содержать углеводы, минералы и белки.

Однако иногда диеты и тренировок недостаточно для того, чтобы достигнуть поставленного перед собой результата. Даже если ваш рацион богат питательными веществами, часто в нем все же не хватает белка.

Именно в такой ситуации протеиновые коктейли приходятся как никогда кстати. Кроме того, их выпускают в разных формах и с разными вкусами, так что каждый найдет для себя подходящий вариант.

В чем заключается их польза?

Конечно, основными потребителями этих коктейлей являются спортсмены. Это связано с тем, что для поддержания физической формы при интенсивных нагрузках организму необходим дополнительный белок сразу же после окончания тренировки, чтобы восполнить запас энергии.

Протеиновые коктейли - удобный способ ежедневно получать необходимое количество белка. Конечно, их необходимо сочетать со сбалансированной диетой. При этом условии они помогут вам сбросить лишние килограммы, а затем поддерживать вес в норме.

Однако вы всегда должны учитывать точное количество белка, которое вы получаете ежедневно. Ведь его излишек не приведет ни к чему хорошему.

Также не стоит забывать о том, что эти напитки не заменяют приемы пищи. Протеиновый коктейль - это пищевая добавка, которая восполняет дефицит необходимых организму веществ. Так что не стоит превышать рекомендованную дозировку.

Полезны ли для здоровья протеиновые коктейли?

Пока мы говорили лишь о применении этих напитков в спортивном питании, а есть ли от них польза для здоровья?

Согласно исследованиям, проведенным разными экспертами, протеиновые коктейли могут улучшить состояние людей, страдающих от остеопороза. В особенности те из них, которые делают на основе сывороточного белка. Однако избыток белка также вызывает ослабевание костной ткани, так что не превышайте рекомендованную вам дозировку.

Кроме того, белки, а значит, и добавки с ними, способствуют быстрому заживлению ран, а также укреплению иммунной системы.

А еще протеиновые коктейли улучшают работу сердечно-сосудистой системы и понижают уровень холестерина.

Тем не менее это не значит, что начав пить эти коктейли, вы решите все проблемы со здоровьем. Тем более не стоит заменять ими лечение, назначенное специалистом. В то же время нельзя отрицать их пользу в качестве дополнения к основному лечению.

Также стоит запомнить, что все их преимущества будут заметны лишь в том случае, если вы будете пить их в правильной дозировке. Иначе избыток белка может привести к обратному эффекту - проблемам с сердцем и повышенному холестерину.

Есть ли какие-либо противопоказания?

Итак, теперь вы знаете о том, чем полезны протеиновые коктейли. А что насчет противопоказаний?

Прежде всего, злоупотребляя этой полезной добавкой, вы можете повысить уровень кальция в организме. В свою очередь, это может привести к образованию отложений данного минерала. Чем это опасно?

Например, формированием камней в почках. Кроме того, из-за избытка белка этот орган будет работать с повышенной нагрузкой. Ведь почки будут стремиться вывести с мочой токсичные продукты метаболизма белков.

С другой стороны, при избытке белка в крови повышается уровень азота. А это блокирует чувство жажды и приводит к обезвоживанию организма.

Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к специалисту по питанию. Это касается приема не только протеиновых коктейлей, но и любых пищевых добавок. Ведь даже самый полезный элемент при неконтролируемом потреблении может причинить большой вред здоровью.