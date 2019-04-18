Наблюдения за жизнью британских собаководов подтвердили популярное представление о том, что "лучшие друзья человека" заставляют его вести намного более активный образ жизни. Это должно защищать владельцев питомцев от болезней сердца и сосудов и ожирения. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишут ученые в журнале Scientific Reports.

"Мы не говорим, что всем людям обязательно нужно завести собаку ради того, чтобы стать здоровыми, особенно если человек не готов ухаживать за животным. Скорее, наши данные указывают на то, что властям городов следует создавать среду для удобных прогулок с собаками, которые стимулировали их владельцев проводить больше времени на улице", - отмечают исследователи.

Собаки долгое время считались своеобразными "машинами Павлова" - по сути, биороботами, главная цель которых заключается в поиске пищи и размножении. Владелец в таком случае выступает для них своеобразной кормушкой, а не другим живым существом. Относительно недавно эти представления начали подвергаться критике, и многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

Справедливо и обратное. Ученые и медики достаточно давно начали замечать, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей и их здоровье, в том числе понижая вероятность развития аллергии. Британские врачи недавно обнаружили, что появление питомца в прямом смысле продлевает жизнь одиноким пожилым людям, заставляя их активно двигаться и насыщая их жизнь положительными эмоциями.

Кэрри Вестгарт (Carri Westgarth) из Ливерпульского университета (Великобритания) и ее коллеги заинтересовались этой теорией и решили проверить, действительно ли собаки повышают общий уровень физической активности их владельцев.

Дело в том, что многие ученые подозревают, что появление питомцев в семье ведет не к тому, что их владелец начинает больше двигаться, а к своеобразным перестановкам в их "бюджете физической активности". Иначе говоря, собаководы могут "компенсировать" повышенную нагрузку тем, что они тратят меньше энергии на другие типы деятельности.

Британские и австралийские медики показали, что это не так, наблюдая за поведением двух сотен владельцев собак и четырех сотен их родственников, не имеющих питомцев, живущих в одном из небольших городков в графстве Чешир на юге Англии.

Ученые выдали всем своим подопечным браслеты-акселерометры, постоянно наблюдавшие за их уровнем физической активности, и попросили их регулярно рассказывать о том, чем они занимались и что делали их дети и домочадцы.

Как показали эти наблюдения, собаки действительно заставляли своих владельцев вести более активный образ жизни. В среднем, они проводили на улице минимум четыре часа каждую неделю, выгуливая питомцев или занимаясь другими вещами.

Для сравнения, британские медицинские службы рекомендуют тратить примерно два часа в неделю на прогулки, что исполняли далеко не все люди, у которых собаки отсутствовали. С другой стороны, две трети собаководов переступали через эту планку, просто выгуливая животных.

Что интересно, этот "оздоровительный" эффект был заметно сильнее в Великобритании, чем в США или Австралии, где недавно ученые провели похожие наблюдения. Вестгарт и ее коллеги связывают это с холодным климатом Британии, не позволяющим держать собаку на улице, как это делают многие американцы и австралийцы.

В результате этого примерно 90% англичан были вынуждены выгуливать своих питомцев, тогда как это делала лишь половина их визави из-за океана, что могло снижать "среднюю" пользу от появления четвероногого члена семьи. Нечто похожее должно происходить и в других южных и северных странах, заключают авторы статьи.