Ученые из Университета Рединга (Великобритания) выяснили, что ежедневное употребление сыра способно уменьшить риск возникновения инфаркта. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Специалисты провели эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев. Их разделили на две группы. Первым полагалось съедать каждый день 40 г сыра, вторые ничего не меняли в своем рационе.

Проведя через некоторое время обследование участников эксперимента, ученые выяснили, что у тех, кто ежедневно ел сыр, организм лучше защищен от сосудистых патологий.

Так, в первой группе у людей возрос уровень "хорошего" холестерина и одновременно снизился уровень "плохого" холестерина, пишет "Медикфорум". В целом ежедневное употребление одного кусочка сыра снизило риск инфаркта на 14%.

Ученые объяснили это тем, что сыр обогащен минералами, витаминами и белками, позитивно действующими на сердечно-сосудистую систему. Также он содержит большое количество кальция, улучшающего обмен веществ.



К схожему выводу о влиянии сыра на здоровье сердца и сосудов пришли и специалисты из Университета МакМастер, которые проанализировали данные о здоровье 13 тыс. человек в возрасте от 35 до 70 лет.

Ученые отметили, что употребление двух и более порций продуктов на основе обработанного молока снижает риск ранней смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.