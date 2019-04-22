Сдача крови - не самая приятная процедура, дискомфорт от которой ученые и врачи пытаются минимизировать. Еще одну попытку сделать это предприняла команда ученых из Китая и США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Они хотят заменить иглы и шприцы недорогим биосенсором, который будет собирать образцы пота. Прикрепляться к коже он будет подобно пластырю, а пот будет поступать по микроканалам в крошечный контейнер с разными отсеками.

В каждом отсеке находится определенный краситель, реагирующий на тот или иной показатель - уровень сахара или кальция. Пока с помощью сенсора можно изменить 4 показателя, но в перспективе их может стать больше.

Оценить результаты можно и без лаборатории - для этого достаточно камеры любого смартфона и специального приложения. Ученые уже испытали биосенсор и саму методику на пациентах - пот собирали после тренировок. Оказалось, что пластырь довольно верно оценивал все изучаемые параметры.

Сейчас, однако, исследователи работают над увеличением точности и чувствительности прибора. Они надеются, что уже в ближайшие годы он начнет применяться в клинической практике.