Чем опасны народные лекарственные средства
Некоторые способы и средства лечения различных недугов передаются из поколения в поколение, все знают с детства, что к ране нужно приложить подорожник, а ожог смазать маслом. Рассказываем, почему не стоит это делать, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Подорожник
Это растение распространено повсеместно, а о его целебных свойствах ходят легенды. Однако подорожник категорически нельзя прикладывать к грязной ране. Сначала нужно промыть рану, затем вымыть листья подорожника, измельчить так, чтобы они дали сок, а затем уже прикладывать получившуюся кашицу.
Масло
Лечение ожогов маслом - давняя российская традиция. Но ожоги заживают не благодаря, а вопреки. Все дело в том, что масло образует на поверхности кожи пленку, которая препятствует отведению тепла. В результате обожженные ткани не охлаждается, а ожог глубже проникает в кожу и медленнее заживает.
Крапива
Это растение помогает во многих случаях и хорошо работает в виде настоек и отваров. Однако некоторые народные целители заходят слишком далеко и рекомендуют применять крапиву наружно при радикулите, остеохондрозе и даже варикозном расширении вен. Они считают, что растение улучшает кровообращение. Однако на самом деле листья крапивы вызывают ожог на коже, а в некоторых случаях могут спровоцировать аллергическую реакцию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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