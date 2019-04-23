Специалисты из Великобритании рассказали, что использование дешевых солнцезащитных очков может привести к непоправимым последствиям для здоровья человека. Оказалось, что в некоторых случаях это даже чревато слепотой, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Ученые сообщили, что опасность заключается в том, что аксессуар не обладает достаточной защитой от ультрафиолетового излучения. Известно, что чаще всего люди выбирают очки дешевле и не опираясь на данные о линзах и оправе. В этом случае глаза могут быть незащищены от воздействия солнечного света.

- Его длительное воздействие вызывает различные проблемы со зрением, такие как фотокератит или солнечный ожог глаз, что приводит к покраснению глаз, слезотечению, чувствительности к свету, - цитирует экспертов Daily Mail.

Добавим, что, по словам ученых, ношение дешевых очков может привести к развитию катаракты.