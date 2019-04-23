Зачем варить уже вареные колбасы? Такой вопрос никогда не возникнет у людей старшего поколения - тех, кто большую часть жизни прожил при Советском Союзе. Всеобщий дефицит того времени сделал колбасу практически культовым продуктом. Достать ее (именно достать, а не купить, приобрести, принести из магазина) было большой удачей. Колбасу ели просто так, делали из нее бутерброды, ее жарили, отваривали, добавляли в салаты. Но вот теперь, когда ее много, а разнообразие сортов поражает, возникает вполне резонный вопрос: а зачем мы вообще жарим, подогреваем уже вареные колбасы?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Для несведущих - небольшая справка. Вареная колбаса получается путем термической обработки батонов смесью из пара и воды, либо просто горячей водой. Варится колбаса при температуре от 75 до 85 градусов по Цельсию. В процессе термообработки происходит коагуляция белков, коллаген превращается в глютин, основная часть микроорганизмов, находящихся в мясе, погибает. Продолжительность варки вареной колбасы составляет от 30 до 50 минут. После приготовления ее отправляют на охлаждение.

- Вареная колбаса - продукт, уже готовый к употреблению. Технология ее изготовления полностью исключает микробиологический фактор, - уверен технолог мясокомбината Айрат Жукенов.

Сергей Ракша, возглавляющий общественную организацию "Правда о еде", тоже не видит смысла в том, чтобы второй раз готовить уже сваренный продукт. По его словам, свежей колбасе термообработка не требуется, а если она долго пролежала и есть опасения, что она начала портиться, ей ни жарка, ни варка не помогут, так как процесс гниения уже пошел. Такой продукт только выбрасывать.

А вот ученые более категоричны в своих выводах. Всемирная организация здравоохранения включила колбасу в список опасных продуктов питания.

Представитель ВОЗ доктор Курт Штрайф поясняет, что возникновению рака способствуют нитриты натрия, содержащиеся во всех видах колбас. Это они придают им аппетитный розовый цвет и делают колбасный фарш вязкой массой. Когда мы начинаем нагревать колбасу - неважно, жарить или варить, - нитрит натрия вступает во взаимодействие с белками мяса, в состав которых входят азотсодержащие группы аминокислот. Достигнув определенной температуры, нитриты превращаются в нитрозамины, которые и провоцируют онкозаболевания.

Врачи университета Глазго наблюдали за 260 тысячами женщин, чей возраст превысил 30 лет. Исследование показало, что достаточно ежедневно съедать менее десяти грамм обработанного мяса в виде всевозможных колбас, и риск развития рака молочной железы повышается на 18 процентов. А если эти колбасы еще и вторично подвергать термообработке, то процент будет более высоким.

Онкологический центр Фреда Хатчинсона опубликовал данные, согласно которым любители часто есть жареную пищу подвергают себя смертельной опасности. В процессе жарки образуются опасные канцерогены, провоцирующие развитие рака, сердечно-сосудистых заболеваний, токсичных отравлений. Кроме того, та же вареная колбаса имеет повышенный уровень трансжиров, которые при нагревании становятся еще более опасными и способствуют развитию атеросклероза, диабета, болезни Альцгеймера.

Для объективности следует отметить, что с подобными выводами согласны далеко не все даже в научной среде. Так, североамериканские ученые считают, что канцерогены сегодня в той или иной мере содержатся абсолютно во всех продуктах - жизнь такая, и с этим ничего не поделаешь. Но это не значит, что люди поголовно умирают от тех или иных продуктов. Если уровень канцерогенов в продукте не высок, то особо опасаться не стоит. Главное, не перегружать желудок одними и теми же изделиями пищевой промышленности.