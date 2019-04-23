На основе нафталанской нефти в Азербайджане могут быть изготовлены многочисленные лекарственные препараты.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая на третьем Глобальном форуме по оздоровительному туризму (ГФОТ) и пятой Ассамблее Глобального совета оздоровительного туризма (ГСОТ), сказал директор Института нефтехимических процессов (ИНХП) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вагиф Аббасов.

По словам директора Института, немногим ранее на основе нафталанской нефти был получен лекарственный препарат, который в 2014 году прошел перерегистрацию в минздраве Азербайджана.

Аббасов добавил, что сегодня на основе нафталанской нефти выпускаются 15 лекарственных препаратов: "Считаю, что наряду с ваннами из нафталанской нефти должны также широко использоваться полученные из нее препараты".

Директор Института добавил, что в 2018 году на лечении в Нафталане находились 35 тысяч туристов из 62 стран мира: "Это лишь малая часть существующих возможностей. Необходимо стараться довести число приезжающих в Нафталан туристов до 100 тысяч".

Отметим, что сегодня в Баку начали работу третий Глобальный форум по оздоровительному туризму (ГФОТ) и пятая Ассамблея Глобального совета оздоровительного туризма (ГСОТ).

Мероприятие проводится при официальной поддержке Азербайджанского государственного агентства по туризму и при совместной организации Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана (AHTTSA) и Конфедерации предпринимателей Азербайджана.

В мероприятии, проходящем под девизом "Глобальное здоровье для всех", принимают участие руководители национальных структур по оздоровительному туризму 25 стран-членов ГСОТ, генеральные менеджеры по лечебно-оздоровительному сектору, ведущие эксперты и влиятельные ученые, в целом, более 100 иностранных и местных гостей.