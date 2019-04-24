Назван самый полезный для печени фрукт
Самым полезным для печени фруктом можно считать абрикос. Об этом кандидат медицинских наук, гепатолог Анатолий Печенка рассказал "Федеральному агентству новостей", передает Day.Az.
Эксперт пояснил, что абрикосы содержат большое количество пектина - полисахарида, который связывает пестициды, ионы тяжелых металлов и прочие вредные вещества, а затем выводит их из организма естественным путем. При этом Печенка отметил, что людям с заболеваниями печени необходимо выбирать более кислые сорта, а вот пациентам с гепатитом от абрикосов следует отказаться.
Абрикосы полезны не только для печени: помимо этого, они помогают снизить уровень холестерина, благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, нормализуют работу щитовидной железы и улучшают память.
Между тем, злоупотреблять этими фруктами, а также абрикосовыми соками и смузи не стоит, так как это может вызвать проблемы с кишечником, предупредил врач.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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