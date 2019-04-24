Самым полезным для печени фруктом можно считать абрикос. Об этом кандидат медицинских наук, гепатолог Анатолий Печенка рассказал "Федеральному агентству новостей", передает Day.Az.

Эксперт пояснил, что абрикосы содержат большое количество пектина - полисахарида, который связывает пестициды, ионы тяжелых металлов и прочие вредные вещества, а затем выводит их из организма естественным путем. При этом Печенка отметил, что людям с заболеваниями печени необходимо выбирать более кислые сорта, а вот пациентам с гепатитом от абрикосов следует отказаться.

Абрикосы полезны не только для печени: помимо этого, они помогают снизить уровень холестерина, благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, нормализуют работу щитовидной железы и улучшают память.

Между тем, злоупотреблять этими фруктами, а также абрикосовыми соками и смузи не стоит, так как это может вызвать проблемы с кишечником, предупредил врач.