Многим знакомы неприятные проявления аллергии в виде чихания, слезотечения, заложенности носа или сыпи. Однако в ряде случаев непереносимость какого-либо продукта или вещества может вызвать у человека куда более тяжёлое и быстрое (иногда мгновенное) развитие опасных для жизни симптомов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Люди с таким типом аллергии нуждаются в специальных устройствах, которые при необходимости позволяют незамедлительно сделать инъекцию эпинефрина - гормона, быстро устраняющего отёк слизистых, снимающего удушье и стимулирующего сердечную деятельность.

Сегодня одним из самых удобных приборов для экстренного введения эпинефрина является так называемый шприц-тюбик или шприц-ручка. Однако из-за высокой цены далеко не каждый человек может позволить себе такой инъектор. (Впрочем, и продаётся такое устройство далеко не во всех странах.)

Команда студентов из Университета Райса в США придумала альтернативу существующим дорогостоящим системам. Возможно, их разработка приведёт к массовому выпуску сравнительно недорогих и более изящных устройств, которые люди, склонные к аллергии, будут охотно носить на руке.

Как сообщается в пресс-релизе, будущие биоинженеры сконструировали небольшой складной прибор, с помощью которого можно будет быстро и безболезненно вводить дозу эпинефрина.

По словам одного из разработчиков Джастина Тана (Justin Tang), который сам страдает от аллергии на арахис, некоторые доступные по цене инъекторы слишком громоздкие. Они бросаются в глаза, а потому постоянно носить их с собой неудобно. Однако для людей с острой аллергией на определённые продукты или укусы насекомых своевременная инъекция эпинефрина - единственное возможное спасение от неминуемой смерти.

Чтобы решить проблему, Тан вместе со своими сокурсниками разработал компактный и лёгкий прибор, который молодые инженеры назвали EpiWear. Его можно будет носить как обычные наручные часы, надевая на запястье. Инъектор вводит разовую дозу эпинефрина (0,3 мл) и приводится в действие простым нажатием на верхнюю часть корпуса.

В разложенном виде прибор, крепящийся к браслету, имеет такую же длину, как и обычная шприц-ручка с эпинефрином. Доза препарата расположена в средней секции, а в верхнем отсеке находится пружина. Разомкнув предохранительный рычажок, хозяин прибора сможет нажать на колпачок сверху, который высвобождает пружину. Она, в свою очередь, выпустит иглу, что сделает прибор готовым к инъекции лекарства в бедро.

Разработчики подчёркивают: из-за того что игла и пружина находятся в разных отделениях, случайного высвобождения иглы произойти не может. Кроме того, разработанный инъектор складывается, что также делает его более безопасным в использовании.

Сейчас энтузиасты прорабатывают дизайн своего изобретения. В частности, они создают специальный футляр, который защитит прибор от случайных ударов и при этом будет удобен в носке.

Кроме того, изобретатели рассматривают возможность сделать новую систему многоцелевой, совместив её, например, с часами. По их мнению, стильную вещь люди будут носить более охотно. А когда речь идёт об угрожающем жизни состоянии, такое спасительное средство лучше всегда иметь при себе.