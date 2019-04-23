Увеличение физической активности снижает риск преждевременной смерти, вызванной сидячим образом жизни, выяснила научная группа из Австралии, Норвегии и Великобритании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал EurekAlert!.

Ученые провели исследование с участием более 149 тысяч добровольцев в возрасте от 45 лет и старше. Наблюдения длились около девяти лет. В ходе исследования ученые отмечали, сколько времени в день испытуемые проводят сидя и стоя, а также сколько спят, ходят и занимаются спортом. В зависимости от результатов их распределили на четыре группы: менее четырех часов в сидячем положении, от четырех до шести часов, от шести до восьми часов и более восьми часов. По количеству еженедельной физической активности участники классифицировались следующим образом: ее полное отсутствие, до 149 минут (недостаточно активные), 150-299 минут (на нижнем пределе рекомендаций), 300-419 (достаточно активные), 420 минут и более (высокоактивные - более часа занятий спортом в день).

Кардиограмма

Выяснилось, что у тех, кто сидел более шести часов в день, повышался риск ранней смерти от всех причин, включая заболевания сердца и сосудов. Причем в максимальной группе риска оказались те, кто пренебрегал упражнениями.

Выполнение даже самых низких требований к спортивным занятиям помогало улучшить показатели всем, кроме группы, которая сидела более восьми часов в день. Умеренная и высокая физическая активность снижала шансы ранней смерти представителям всех групп.

Специалисты отмечают, что важно не просто сократить время сидения, а заменить его на физически активную деятельность.

"Замена сидения на быструю ходьбу может быть лучшим вариантом, который возможен для большинства взрослых", - считает ведущий автор работы Эммануэль Стаматакис.