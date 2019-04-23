Учёные из Кембриджского университета провели крупномасштабное генетическое исследование и выявили ряд специфических вариантов одного гена MC4R, которые помогают людям похудеть или, наоборот, набрать вес. Некоторые варианты этого гена защищают человека от развития ожирения. Авторы работы надеются, что полученные данные помогут создать эффективные препараты для похудения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В целом, специалисты не первый год знают о важной роли гена MC4R в регулировании аппетита и метаболизма. Он кодирует рецептор меланокортина-4, который действуют как переключатель в мозге, чтобы подавить аппетит. Люди, у которые есть генетические варианты, нарушающие работу этого рецептора, легко набирают вес.

Более ранние работы показали, что животные с подобными генетическими мутациями часто переедали.

В рамках недавнего исследования специалисты из Кембриджа изучили данные около полумиллиона людей из Великобритании с различными мутациями MC4R.

В ходе работы они выявили 61 вариант гена MC4R, девять из которых повышали активность важного рецептора меланокортина-4. Примерно шесть процентов испытуемых несли одну из девяти генетических вариаций, которые заставляли рецептор оставаться "включённым". Что самое интересное, у таких людей наблюдались более низкие шансы развития ожирения, диабета и ишемической болезни сердца.

Так, люди с двумя копиями "полезных" вариантов (1 из 1000 человек) были в среднем на 2,5 килограмма легче, чем не имевшие в своём арсенале этих "помощников". Более того, у этих людей риск развития диабета и заболеваний сердца снижался на 50%.

Как говорит один из авторов исследования Садаф Фаруки (Sadaf Farooqi), их исследование вновь показало, что генетика играет важную роль в развитии ожирения у некоторых людей.

"Некоторым посчастливилось обладать генами, защищающими их от этого недуга", - добавляет она.

Впрочем, это не означает, что люди не могут регулировать свой вес, занимаясь питанием, отмечает Фаруки. Просто у одних людей больше возможностей противостоять ожирению, чем у других.

Исследователи также провели эксперименты на животных и выяснили, что девять "полезных" вариантов MC4R преимущественно посылают сигналы через путь под названием бета-аррестин.

Специалисты предполагают, что такая высокоспецифичная активность может приводить к снижению ожирения и обеспечивать защиту от нежелательных побочных эффектов в виде повышения артериального давления, наблюдаемых в более ранних работах.

Поясним, что несколько лет назад специалисты изучали эффективность препаратов, стимулирующих активность гена MC4R, но они показали себя неоднозначно. Например, клинические испытания агонистов MC4R, которые проводились почти десять лет назад, были остановлены, поскольку у людей наблюдались существенные побочные эффекты. В частности, у испытуемых как раз повышалось артериальное давление. Правда, препараты помогли сбросить вес.

Недавние исследования других агонистов MC4R показали себя намного лучше. Тем не менее авторы из Кембриджа считают, что изучение различных вариантов MC4R, помогающих естественным образом предотвращать ожирение, поможет создать более безопасные лекарства.

Соавтор работы Лука Лотта (Luca Lotta) считает, что результаты работы могут проложить путь для создания новых методов лечения лишнего веса.

Авторы работы подчёркивают важность тщательного изучения влияния генетических вариантов в больших группах людей.