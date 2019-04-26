Ученые Университета Аделаиды и Южно-австралийского Института здравоохранения и медицинских исследований показали, что прием пищи в пределах ограниченного периода времени снижает риск развития диабета 2-го типа. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 15 человек, которые, согласно условиям эксперимента, могли есть с восьми часов утра до 17:00 часов, либо с полудня до 21:00. При этом они употребляли привычную для них пищу. Каждый день у добровольцев измеряли концентрацию глюкозы в крови. Оказалось, что девятичасовое "окно" приема пищи улучшает метаболизм и упрощает контроль над уровнем сахара. Ученые считают, что этот эффект был достигнут через снижение массы тела.

По словам специалистов, результаты показывают, что снижения вероятности заболевания диабетом можно добиться, не отказываясь от любимых продуктов. Питание в подходящее время суток позволяет снизить резистентность к углеводам. Однако ученые подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эффективность подхода при большем количестве дней.