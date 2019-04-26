Употребление ряда пищевых добавок, включая пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), являющихся производными пропионовой кислоты и широко использующихся в качестве консервантов для предотвращения плесневения различных хлебобулочных изделий, способствует набору лишних килограммов. К такому выводу пришла группа американских ученых из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (штат Массачусетс) после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщается на сайте учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Специалисты из США предположили, что некоторые ингредиенты, добавляемые в хлеб и другую выпечку, вызывают определенные реакции в организме, которые приводят к ожирению. Особое внимание ученые сосредоточили на пропионовой кислоте и ее солях. Сначала они ввели эти вещества в организм мышей и наблюдали за поведением грызунов. Результаты показали, что пропионаты активировали симпатическую нервную систему, что способствовало выбросу гормонов, включая глюкагон, норадреналин, а также FABP4 - белок, связывающий жирные кислоты.

Это, в свою очередь, привело к тому, что производство глюкозы клетками печени значительно увеличилось. Следствием стало развитие гипергликемии (избытка сахара в крови), которая считается одним из ключевых факторов ожирения и определяющей чертой диабета. Кроме того, ученые выяснили, что пропионаты вызывали значительную прибавку веса грызунов и повышали сопротивляемость организма инсулину.

На втором этапе исследования эксперты провели аналогичные испытания на людях. В частности, они разделили участников на две группы: одна из них употребляла еду, содержащую пропионаты, в то время как другая получала продукты с плацебо. Ученые брали образцы крови добровольцев перед едой, через 15 минут после приема пищи, а затем каждые 30 минут в течение четырех часов. Результаты показали, что у людей, которые потребляли пищу, содержащую пропионаты, значительно увеличился уровень норадреналина, глюкагона и FABP4.

Таким образом, исследование доказывает, что пропионаты могут повышать риск развития ожирения, оказывая большое влияние на обменные процессы. "Стремительное распространение ожирения и диабета за последние 50 лет свидетельствует о важной роли способствующих этому экологических и диетических факторов, среди которых ингредиенты, добавляемые в обычные продукты питания", - подчеркнул один из авторов работы Амир Тирош. По словам специалистов, "понимание того, как компоненты, входящие в состав пищи, влияют на метаболические процессы на молекулярном и клеточном уровнях, может помочь разработать простые, но эффективные средства для борьбы с данными заболеваниями".

Ранее компания America's Health Ranking в своем ежегодном докладе сообщила, что почти каждый третий взрослый житель США - 31,3% населения страны - страдает от ожирения, что является самым высоким показателем за последние 29 лет. По данным ООН, в настоящее время избыточный вес имеют около 40% мужчин и около половины женщин на планете. Ожирение напрямую связано с увеличением числа случаев инфарктов и инсультов, развития диабета и его осложнений, а также болезней опорно-двигательного аппарата.